Полиция установила личность ливерпульского террориста

Британские правоохранительные органы установили личность преступника, который привел в действие взрывное устройство внутри такси рядом с больницей в Ливерпуле. Имя погибшего террориста - Имад ас-Свилмин, ему было 32 года, сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что он какое-то время проживал на улице Сатклифф-стрит [в Ливерпуле], а недавно арендовал помещение на Ратленд-авеню" , - сказал главный инспектор полиции Эндрю Микс, добавив, что по обоим адресам проводятся обыски.

"Наше внимание сосредоточено на последнем, где мы продолжаем находить значимые улики" , - отметил он.

Ранее полицейские задержали четырех мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, которые предположительно могли быть сообщниками преступника. Пока в полиции не сообщают дополнительных подробностей и обращаются за информацией ко всем, кто мог знать террориста.

Взрыв в Ливерпуле произошел утром в воскресенье. Террорист привел в действие взрывное устройство на парковке рядом с одной из городских больниц. Избежать жертв удалось благодаря действиям таксиста Дэвида Перри, который при подъезде к больнице, заметив странное поведение пассажира, запер его в автомобиле. Сам Перри успел выскочить из такси за несколько мгновений до взрыва и получил не угрожающие жизни ранения.

Следователи не исключают, что ас-Свилмин планировал совершить теракт в момент, когда по всей стране проводились торжественные церемонии по случаю Дню памяти павших участников войн, и хотел устроить взрыв в людном месте.