Яценюк объяснил, что не так с тысячей от Зеленского

Идея президента Владимира Зеленского относительно раздачи украинцам по 1000 грн за вакцинацию от коронавируса направлена ​​на спасение своего политического рейтинга, а не на борьбу с эпидемией.﻿ Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщает Украина 24.

"Решение о том, чтобы выплачивать 1000 грн – это правильное решение, только слишком запоздалое. Это решение нужно было принимать несколько месяцев назад. Американцы, кстати, приняли это решение еще в прошлом году. Для того, чтобы стимулировать вакцинацию, они доплачивали, в зависимости от штата, по 100 долларов. Это решение нужно было принимать. За то, что это решение не было принято, вы знаете, какое место Украина занимает по уровню вакцинации среди стран Европы? Третье с конца. А какое место Украина занимает в мире по смертности от COVID-19? Мы занимаем второе место" , - подчеркнул Яценюк.

Экс-премьер назвал меры власти по борьбе с коронавирусом в Украине "верхом безответственности".

"Основная мотивация – это не борьба за жизни людей. Основная мотивация – это борьба с падающим рейтингом Владимира Зеленского и власти. В Украине тысяча – это вообще магическая цифра, каждый раз кто-то раздает по тысяче украинцам. Пахнет это с их стороны популизмом, а я хотел бы, чтобы это была ответственность за жизнь людей" , - заявил он.

Яценюк также прокомментировал ограничение использования полученных за вакцинацию средств:

"Насчет использования этих средств - если уже дали эту тысячу, дурака не валяйте. Отдайте тысячу, перечислите людям на счет. Это их дело, куда потратить тысячу, но их ответственность прийти вакцинироваться".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что каждый украинец за две прививки от коронавируса получит от государства 1000 грн.