Польские пограничники отбили очередную атаку мигрантов
15 ноября несколько сотен мигрантов пытались прорваться на территорию Польши из Беларуси, сообщает InfoResist.
В районе 16:00 мигранты осуществили попытку прорыва в Польшу возле населенного пункта Старжины. Для того чтобы пройти через проволочные заграждения, нелегалы использовали щиты, сколоченные из досок. Также они забрасывали камнями польских правоохранителей.
Подчеркивается, что польские военные и пограничники смогли предотвратить прорыв границы, однако одному из них мигранты камнем повредили шлем.