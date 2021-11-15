Польские пограничники отбили очередную атаку мигрантов

15 ноября несколько сотен мигрантов пытались прорваться на территорию Польши из Беларуси, сообщает InfoResist.

В районе 16:00 мигранты осуществили попытку прорыва в Польшу возле населенного пункта Старжины. Для того чтобы пройти через проволочные заграждения, нелегалы использовали щиты, сколоченные из досок. Также они забрасывали камнями польских правоохранителей.

Dzisiaj około 16 kilkusetosobowa grupa bezskutecznie próbowała sforsować granicę w rejonie Starzyny. W kilkudziesięciu policjantów oraz strażników granicznych i żołnierzy poleciały kamienie. Jeden z nich uszkodził kask ochraniający głowę policjanta. Atak został odparty. pic.twitter.com/g8QNCrW7xT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 15, 2021

Подчеркивается, что польские военные и пограничники смогли предотвратить прорыв границы, однако одному из них мигранты камнем повредили шлем.