США и ЕС обсуждают новые санкции против РФ и военную помощь Украине

США и их европейские союзники обсуждают возможные меры, включая новый пакет санкций и дополнительную помощь Киеву в сфере безопасности, на случай, если президент России Владимир Путин предпримет новые военные действия против Украины, сообщает Лига.net.

По информации Bloomberg, на прошлой неделе высокопоставленные американские офицеры в обсуждениях с европейскими коллегами внесли предложение о пакете мер против РФ. Источники издания говорят, что администрация президента Джо Байдена уже разрабатывает возможные варианты.

Эти усилия должны быть направлены на то, чтобы предотвратить возможную новую агрессию против Украины, дав понять Путину, что будет надежный и скоординированный ответ.

Собеседники издания отказались уточнить, какие именно меры могут быть приняты. Однако с учетом уже действующих жестких санкций против оборонного и финансового секторов экономики РФ, единственной возможностью остается сила, пишет Bloomberg. Представитель Белого дома отказался прокомментировать эту информацию изданию.