Состояние Саакашвили ухудшилось

Состояние здоровья главы Исполкома Национального совета реформ Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюремной больнице в Тбилиси, серьезно ухудшилось, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на данные консилиума врачей.

Так, член консилиума Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Саакашвили для проведения необходимых процедур.

Денисова выразила надежду, что во вторник, 16 ноября, сможет лично посетить Саакашвили в тюремной больнице..