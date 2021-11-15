США и Британия осудили испытания космического оружия Россией

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что осуждает испытание противоспутникового оружия, которое провела Россия в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Российское испытание противоспутникового оружия указало на полное пренебрежение к безопасности и стабильности космического пространства" , - написал Уоллес в твиттере.

По его словам, "обломки, которые образовались после этого испытания, останутся на орбите и будут представлять опасность, как для спутников, так и для пилотируемых полетов на годы вперед".

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС). Он пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ". По его словам, РФ "безрассудно" провела опасные испытания.