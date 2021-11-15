В Евросоюзе заговорили о санкциях против "вагнеровцев"

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о возможности введения санкций против боевиков российской частной военной кампании "Вагнера", сообщает УНИАН.

Об этом Боррель сказал в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Боррель отметил, что сегодня министры обсудили ситуацию в африканском регионе Сахель, и, в частности, убийство 20 солдат в Буркина-Фасо, произошедшее 14 ноября. По его убеждению, нестабильность в этом регионе влияет не только на страны в этой части мира, но и на страны Евросоюза. В частности, это связано с потоками мигрантов и ухудшением ситуации с безопасностью.

Боррель сказал, что ЕС должен продолжать воплощать стратегию в отношении региона Сахель, в частности, отреагировать на ухудшение ситуации в Мали, где еще в феврале должны были состояться выборы, которые были перенесены. По его словам, против лиц, создающих препятствия для передачи власти в Мали в переходный период, будут введены санкции.

"Как следствие, мы согласились начать специальный механизм ограничительных мер для Мали... Мы также подняли тему возможной причастности группы "Вагнера", и наблюдался широкий консенсус относительно того, чтобы предпринять дополнительные меры против этой группы. Это будет решено сразу, как только технические органы ЕС завершат соответствующую работу" , – подчеркнул Боррель.

Конкретные предложения по физическим и юридическим лицам, против которых будут введены санкции в рамках существующего санкционного режима ЕС, будут проанализированы специальными рабочими группами. Решение может быть принято перед следующим заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.