Кризис из-за агрессии РФ может начаться в декабре - Минобороны
В Минобороны подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Кризис из-за военной агрессии России может начаться в начале декабря, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр в эфире "Свобода Слова" на ICTV. По словам замминистра обороны, у Украины нет разногласий с западными партнерами по поводу передвижения войск России.
"У нас нет разногласий со странами-партнерами и разведками, с которыми мы обмениваемся информацией. По количеству, по интенсивности, по движению российских войск нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но сегодня все прогнозы совпадают. Приблизительное время кризиса называют зиму этого года. Начиная с декабря", - заявила она.