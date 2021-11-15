В Минобороны подтвердили приближение кризиса из-за военной агресии РФ

В Минобороны подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Кризис из-за военной агрессии России может начаться в начале декабря, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявила замминистра обороны Анны Маляр в эфире "Свобода Слова" на ICTV. По словам замминистра обороны, у Украины нет разногласий с западными партнерами по поводу передвижения войск России.