Патриарх Филарет озвучил свое отношение к вакцинации

Эпидемия коронавируса в Украине требует особой осторожности при посещении общественных мест. К таким местам относится и церковь. Об этом рассказал на телеканале "Украина 24" почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, сообщает Украина 24.

"В церковь ходить обязательно надо. Это как вопрос о том, надо ли молиться Богу, надо ли к нему обращаться. Каждый человек говорит, что надо молиться Богу. А раз надо молиться Богу, то надо и ходить в церковь. Как вести себя в церкви - это уже подсказывает нам медицина, (медицина подсказывает - ред.) что надо быть осторожными. То есть в церковь ходить надо, но и выполнять предписания (медиков – ред.) тоже надо" , — сказал Филарет.

Он также отметил, что не против вакцинации, хотя сам еще от коронавируса не прививался.