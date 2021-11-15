В Чехии зафиксировали новую мутацию "Дельты"
Медики Чехии впервые зафиксировали три случая инфицирования разновидностью AY 4.2. штамма коронавируса Delta, сообщает Укринформ.
«Распространение подварианта AY 4.2. сейчас тщательно контролируется. Его частота несколько возрастает в европейских странах, например в Великобритании. Согласно результатам исследований, этот подвариант активнее передается, но имеет примерно такую же устойчивость к антителам, как и другие разновидности «Дельты», – отметила директор Государственного института общественного здоровья Чехии Барбора Мацкова.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сейчас изучает этот подвариант, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению. Между тем, по словам Мацковой, большее беспокойство вызывает мутация E484K – впрочем, этот вариант в Чехии пока не обнаружили.
«Чешские лаборатории секвенировали в общей сложности 7176 образцов в рамках Delta-мутации и не нашли подвариант E484K ни в одном из них», – подтвердила руководительница Национальной референтной лаборатории Гелена Иржинцова.
Delta-штамм и его подварианты, в первую очередь AY.43, составляют примерно 98% всех случаев инфицирования коронавирусом в Чехии.