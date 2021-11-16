Кулеба рассказал, как ЕС будет защищать Украину от РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о "пакете сдерживания" России, над которым Украина работает с партнерами, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал во время включения в эфире программы "Свобода слова на ICTV". По словам министра, сегодняшнее заседание Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе украинская сторона в частности использовала для того, чтобы рассказать всем странам Евросоюза о ситуации, которая складывается вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.

"Проработали мобилизацию стран Евросоюза в поддержку Украины" , - отметил он.

Кулеба добавил, что доволен тем, что услышал от своих французского и немецкого коллег, которые в своем заявлении публично подтвердили, что военная эскалация против Украины будет иметь для России тяжелые последствия. Он также рассказал, что в НАТО "очень серьезно настроены и серьезно оценивают уровень угрозы" от России.

"И поэтому мы продолжаем работу не только с партнерами и не только над такой публичной и непубличной коммуникацией с Россией, но и над разработкой практических мер сдерживания Российской Федерации" , - пояснил глава МИД.

По его словам, так называемый пакет сдерживания - это не целостный документ, а система скоординированных мер партнеров.

"В частности, кто-то может работать с нами над укреплением нашей обороноспособности, кто-то может работать над увеличением экономического давления на Россию, кто-то - политического. То есть это очень система очень разноплановых мероприятий. Но критически важно, чтобы уже сейчас Россия думала дважды и трижды, прежде чем принимать решение о любой военной акции против Украины. И этой цели мы уже достигли. Они уже слышат, что последствия для них будут тяжелыми" , - подчеркнул он.

Кулеба также подчеркнул, что за последние две недели, в том числе во время встреч в Вашингтоне и Брюсселе, Украине удалось мобилизовать поддержку партнеров и убедиться, что "все максимально настроены на взаимодействие друг с другом, чтобы координировать свои усилия для их максимальной действенности".