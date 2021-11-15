Резников в Вашингтоне встретится с главой Пентагона
По информации CNN министр обороны Алексей Резников, предположительно, на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с руководителем Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Укринформ.
"Ожидается, что новый министр обороны Украины Алексей Резников на этой неделе приедет в Вашингтон для "ознакомительной" встречи с министром обороны США Ллойдом Остином", - говорится в материале CNN.
Эту информацию телеканалу подтвердил представитель оборонного ведомства США Джон Кирби. По словам Кирби, руководители оборонных ведомств "обсудят ситуацию с безопасностью в регионе".