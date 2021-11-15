Резников в Вашингтоне встретится с главой Пентагона

По информации CNN министр обороны Алексей Резников, предположительно, на этой неделе посетит Вашингтон, где встретится с руководителем Пентагона Ллойдом Остином, сообщает Укринформ.

"Ожидается, что новый министр обороны Украины Алексей Резников на этой неделе приедет в Вашингтон для "ознакомительной" встречи с министром обороны США Ллойдом Остином" , - говорится в материале CNN .

Эту информацию телеканалу подтвердил представитель оборонного ведомства США Джон Кирби. По словам Кирби, руководители оборонных ведомств "обсудят ситуацию с безопасностью в регионе".