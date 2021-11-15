МИД: Украина, Франция и ФРГ будут настаивать на участии в "Нормандии" Лаврова

Украина, Франция и Германия договорились, что продолжат настаивать на проведении заседания министров в Нормандском формате с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Мы не дадим России роскошь разрушить Нормандский формат чужими руками. Мы договорились, что будем продолжать настаивать на проведении полноценного министерского заседания с участием министра Лаврова – и точно так же будем работать над организацией саммита лидеров Нормандского формата" , – отметил он.

По словам Кулебы, нужно "заставлять Россию садиться за стол и договариваться, а не бряцать оружием".

Глава украинской дипломатии добавил, что его разговор с коллегами из Франции и Германии был посвящен исключительно безопасности Украины и перспективам Нормандского формата. Министр отметил, что доволен услышанным от партнеров.