Суд над Саакашвили по делу о пересечении границы назначили на вторник

16 ноября в Тбилисском городском суде состоится процесс над Михеилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы Грузии, сообщает Укринформ.

По информации грузинских СМИ заседание суда запланировано на 11:00 (9:00 по киевскому времени).

Министерство внутренних дел Грузии 1 октября начало расследование по факту незаконного пересечения границы Михеилом Саакашвили.

По словам адвоката Беки Басилая, экс-президенту предъявили обвинение по этому делу уже почти месяц назад, но до сих пор судебное разбирательство не назначалось. Цель власти, считает Басилая, состоит в том, чтобы держать Саакашвили в «политическом плену», в абсолютной изоляции, чтобы у него не было возможности выступить перед общественностью.