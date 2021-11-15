В Минздраве назвали число умерших после вакцинации

В Украине 124 человека умерли в течение месяца после вакцинации от коронавируса. Все случаи были расследованы. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Корреспондент.

По словам﻿ медика, причиной смерти пациентов не является прививка.

"Отдельно подчеркиваю, что речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией. Все завершенные расследования связи с вакцинацией не выявили" , - уточнил Кузин.

Он добавил, что в таких ситуациях речь идет об индивидуальной реакции человека на препарат.

"А реакция может быть на любую прививку, не только от Covid-19" , - сказал врач.

При этом Кузин привел статистические данные по числу неблагоприятных случаев после укола той или иной COVID-вакцины с начала прививочной кампании в Украине:

CoviShield - 0,02% случаев (от общего количества сообщений о неблагоприятных случаях после прививки);

CoronaVac - 0,08%;

Pfizer - 0,01%,

AstraZeneca - 0,02%,

Moderna - 0,01-0,02%.

В целом, отметил санврач, 0,018% украинцев от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации, однако большинство случаев - несерьезные.

Наконец, Кузин напомнил, что вакцинация является наиболее эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции и способствует более легкому течению заболевания в случае его возникновения.