В Минздраве назвали число умерших после вакцинации
В Украине 124 человека умерли в течение месяца после вакцинации от коронавируса. Все случаи были расследованы. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Корреспондент.
По словам медика, причиной смерти пациентов не является прививка.
"Отдельно подчеркиваю, что речь не идет о причинно-следственной связи с вакцинацией. Все завершенные расследования связи с вакцинацией не выявили", - уточнил Кузин.
Он добавил, что в таких ситуациях речь идет об индивидуальной реакции человека на препарат.
"А реакция может быть на любую прививку, не только от Covid-19", - сказал врач.
При этом Кузин привел статистические данные по числу неблагоприятных случаев после укола той или иной COVID-вакцины с начала прививочной кампании в Украине:
- CoviShield - 0,02% случаев (от общего количества сообщений о неблагоприятных случаях после прививки);
- CoronaVac - 0,08%;
- Pfizer - 0,01%,
- AstraZeneca - 0,02%,
- Moderna - 0,01-0,02%.
В целом, отметил санврач, 0,018% украинцев от общего количества привитых имеют неблагоприятные события после иммунизации, однако большинство случаев - несерьезные.
Наконец, Кузин напомнил, что вакцинация является наиболее эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции и способствует более легкому течению заболевания в случае его возникновения.
"98-99% находящихся в палатах интенсивной терапии - невакцинированые", - подчеркнул он.