ТКГ: гуманитарная поддержка ОРДЛО Москвой - новое нарушение

Решение Кремля упростить поставки товаров из так называемых "республик" Донбасса является частью "большого плана" РФ по дестабилизации ситуации в НАТО, Евросоюзе и Украине. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, сообщает Корреспондент.

"Россия проверяет реакцию и нашу, и Запада на пошаговое продвижение к их цели, к их большому плану. Большой план, я думаю, заключается в том, чтобы максимально дестабилизировать гибридными способами ситуацию в самом НАТО и ЕС, точка входа - Польша-Прибалтика, и одновременно атаковать Украину. Там уже гибридно-военный вариант, они будут смотреть по реакции готовности нашей и Запада к отражению угрозы" , - поделился мнением со СМИ Арестович.

Спикер назвал соответствующий приказ российского лидера Владимира Путина демаршем, который является одним из этапов гибридной войны РФ на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса - после введения рубля и раздачи российских паспортов.

"Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной" , - подчеркнул он.

Действиям Москвы будет дана оценка и на внутригосударственном, и на международном уровнях, резюмировал Арестович.