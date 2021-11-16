Арахамия призвал не нагонять панику из-за скопления войск РФ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул, что не видит необходимости в созыве внеочередного заседания парламента по ситуации на границах Украины, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", отвечая на вопрос, почему парламент не собирается на внеочередное заседание для обсуждения ситуации на украинских границах.

"Я считаю, что все эти сигналы серьезные и надо на них реагировать правильным путем, но я не считаю, что надо наводить какую-то панику в обществе... Если сейчас делать какую-то чрезвычайную парламентскую сессию, то в виде чего? Парламентских слушаний?" , - отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что парламент уже принял ряд законов, которые помогут усилить обороноспособность страны, в частности, закон о национальном сопротивлении, чтобы сформировать так называемую тероборону.

Кроме того, глава фракции отметил, что на этой неделе запланировано рассмотрение законопроекта об усилении полномочий Госпогранслужбы, чтобы она могла "правильно реагировать на угрозы, которые есть на границе или могут быть с мигрантами".

Арахамия также упомянул и о ряде совместных военных учений, которые Украина проводит вместе странами-членами НАТО.