На базе отдыха под Одессой случился пожар

В курортном поселке Грибовка Одесской области загорелась база отдыха "Лаванда", сообщает УНИАН.

фото ГУ ГСЧС

Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области. 15 ноября примерно в 21:20 в службу "101" поступило сообщение о возгорании здания на территории базы отдыха "Лаванда" по улице Средняя,1.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит двухэтажное деревянное здание. В тот момент площадь возгорания составила примерно 300 кв. м.

фото ГУ ГСЧС

"Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра" , - отметили в пресс-службе.

Организована подача воды из пожарного водоема, расположенного на рядом расположенной базе отдыха. Также воду подвозят из реки Барабой. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.