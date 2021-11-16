В Раде опровергли слухи о ликвидации ГНЭУ

В Верховной Раде Украины опровергли распространяемую информацию о намерениях ликвидировать Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ), сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявила пресс-служба ВР в Фейсбук в понедельник, "некоторые СМИ в последнее время распространяют ложную информацию о намерениях Парламента ликвидировать Главное научно-экспертное управление. Подчеркиваем, что никоим образом у Парламента нет намерений ликвидировать ГНЭУ, и речь об этом ни на одном заседании не шла".

В ВР подчеркнули, что ГНЭУ – одно из ключевых структурных подразделений в составе Аппарата Верховной Рады Украины.

"Их мнение всегда важно при принятии ключевых решений Верховной Рады Украины в законодательном поле" , – сказано в опровержении.