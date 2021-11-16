В Канаде из-за наводнения массово эвакуируют людей

Ливни в некоторых частях Британской Колумбии (Канада) повлекли оползни, залив автомагистрали, заблокировав десятки транспортных средств, а также повлекли за собой эвакуацию и предупреждения о наводнениях, сообщает Украинская правда.

По информации The New York Times в понедельник жителям Мерритта, канадского города с населением более 7 000 человек, находящегося примерно в 170 милях северо-восточнее Ванкувера, посоветовали покинуть свои дома сразу после того, как сильный дождь привел к выходу реки Колдуотер из берегов.

После этого наводнение вывело из строя городскую систему сточных вод. Чиновники Мерритта заявили, что паводки также затопили два моста и завалили третий. В понедельник не было информации о пострадавших и погибших в результате несчастных случаев, связанных с погодными условиями.

"Мы готовы оказать любую помощь, которая необходима, из-за наводнений и экстремальной погоды" , – написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter в понедельник.

В Агасисе, небольшой общине к востоку от Ванкувера, мэр Сильвия Прангер объявила чрезвычайное положение после оползня, который заблокировало движение двумя дорогами. По словам очевидцев, на одной из дорог около 80-100 транспортных средств оказались в ловушке из-за погодных условий. А спасение с воздуха усложнял сильный ветер.

В понедельник днем эскадрилья Королевских ВВС Канады оказала помощь в спасательных целях с помощью вертолетов. Власти предупредили, что территории, где растительность была уничтожена пожарами, могут оказаться уязвимыми к потокам грязи во время сильных дождей.