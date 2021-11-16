В Харькове трамвай насмерть сбил студентку

В Харькове на ул. Академика Павлова трамвай сбил девушку (2002 г.р), от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в понедельник, около 14:00.

"По предварительным данным, девушка в наушниках переходила через трамвайные рельсы в неустановленном для этого месте. В результате наезда она получила телесные повреждения, от которых скончалась в медучреждении" , - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.