Мигранты должны вернуться домой – Боррель о ситуации в Беларуси

Мигранты, которых обманом переправили в Минск и далее на границы Беларуси с ЕС, должны получить гуманитарную помощь и вернуться в страны происхождения.﻿ Об этом в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Евросоюза по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Дорога в Евросоюз не пролегает через Беларусь. Наши делегации по всему миру, особенно в наиболее уязвимых странах, распространяют эту информацию, чтобы предотвратить обман людей и превращение их в своеобразный инструмент, в оружие для достижения политических целей. Это незаконно и не по-человечески. Люди, попавшие в ловушку этой досадной схемы, должны получить необходимую помощь. Это была одна из причин моего звонка министру (иностранных дел Беларуси – ред.) Макею и генеральному секретарю Объединенных Наций» , - рассказал высокий представитель ЕС.

По его словам, границы ЕС не являются «неограниченно открытыми». Въезд возможен только законным образом, после выполнения требований относительно виз или процедур предоставления убежища. Любые другие варианты, заметил Боррель, являются «чистейшей дезинформацией».

«Ответственность за происходящее лежит на Беларуси на 100%. Мы можем начать решать эту проблему, остановив поток людей в Беларусь. Те, кто уже попал туда, должны получить гуманитарную помощь. Те, кто не может считаться беженцами, должны быть возвращены в страны происхождения» , - добавил Боррель.

Он приветствовал решение Ирака, который начал организовать специальные авиарейсы для возвращения своих граждан.