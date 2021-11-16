Си Цзиньпин заявил о необходимости мира между США и КНР

Китай и США должны придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, мирно сосуществовать и выполнять свои международные обязательства. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает ТАСС.

"Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать, придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, заниматься не только внутренними делами, но и выполнять международные обязательства" , - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Китай и США должны обеспечить стабильность двусторонних отношений для эффективного реагирования на изменение климата и борьбы с пандемией ковида, заявил Си Цзиньпин.

"Содействие развитию Китая и США, поддержание мирной и стабильной международной среды, в том числе эффективное реагирование на такие глобальные вызовы, как изменение климата и пандемия COVID-19, для всего этого необходимо обеспечение здоровых и стабильных китайско-американских отношений" , - указал он.

Китай и США как две крупнейшие экономики мира должны усилить коммуникацию и сотрудничество, заявил Си Цзиньпин.

"В настоящее время Китай и США находятся на ключевом этапе своего развития, человеческая "глобальная деревня" сталкивается с большим количеством вызовов. Будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, Китай и США должны усиливать коммуникацию и сотрудничество" , - приводятся его слова.

Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Джо Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее главы государств обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября 2021 года.