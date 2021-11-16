Американцев призвали срочно покинуть Эфиопию

Администрация президента США Джо Байдена предупредила американцев в Эфиопии о необходимости немедленно покинуть страну, чтобы не подвергать себя риску оказаться в ловушке, если гражданская война распространится на столицу Аддис-Абебу, сообщает Зеркало недели.

По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, если боевые действия достигнут эфиопской столицы Аддис-Абебы, обладателям американских паспортов не стоит ждать эвакуации, подобной вывозу людей из Кабула. Прайс отметил, что вывод войск из Афганистана был вызван "уникальной и экстраординарной ситуацией".

"Сейчас в Аддис-Абебе спокойно, и было спокойно с тех пор, как конфликт (в Эфиопии - ред.) начал распространяться", - сказал Прайс.

По его словам, ежедневно из Эфиопии отправляются авиарейсы, и американцы, у которых нет средств на приобретение авиабилетов, могут обратиться за помощью в посольство США в Аддис-Абебе.

В столице Эфиопии проживает значительное число владельцев паспортов США, большинство из которых имеют двойное гражданство, отмечается в сообщении.