В вандализме над памятником Пилсудскому в Кракове подозревают украинца

Полиция Польши задержала одного из двух вандалов, которые в ночь на 6 ноября разрисовали памятники Юзефу Пилсудскому и легионерам в Кракове, сообщает Укринформ.

По данным местных СМИ задержанным оказался гражданин Украины, ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Отмечается, что два человека приехали в Краков за день до акта вандализма. Ночью они разукрасили памятники и сразу уехали из города. Второй злоумышленник находится в розыске, вероятно, он уже покинул Польшу.

"В этом деле могла идти речь о попытке поссорить поляков с украинцами" , - сообщили в полиции.

Задержанный гражданин Украины рассказал, что они с сообщником получили "поручение" совершить перед 11 ноября - Днем независимости Польши - акт вандализма в отношении памятника Пилсудскому.