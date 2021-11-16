Под Харьковом пресекли схему реализации некачественного бензина

В Харьковской области пресечена деятельность группы, которая организовала производство низкокачественного бензина и продажу готовой продукции под видом Евро-95, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для производства контрафактных нефтепродуктов в промышленных масштабах организаторы преступного бизнеса обустроили на территории частной нефтебазы в Дергачах Харьковской области подпольный мини-завод. Под видом растворителя на основании фальсифицированных бухгалтерских документов дельцы незаконно покупали у нефтехимических компаний низкокачественное сырье, в которое добавляли химические присадки для искусственного повышения октанового числа" , - указывается в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Полученная таким образом продукция продавалась под видом бензина Евро-95 на АЗС в Харьковской области, а также государственным и коммунальным предприятиям.

По данным правоохранителей, члены группы вступили в сговор с одним из владельцев автомобильных заправочных станций в Харькове и области, который покупал некачественное топливо для дальнейшей продажи по завышенной стоимости.

В ходе обысков по местам нахождения подпольного мини-завода, АЗС, транспортных средств и по местам проживания фигурантов были обнаружены и изъяты горюче-смазочные материалы (более 7,6 тонн), черновые записи, финансово-хозяйственная документация, денежные средства в разной валюте.