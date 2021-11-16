США продолжат "очень внимательно" следить за действиями РФ - Госдеп

США намерены продолжать тесную координацию усилий с союзниками и партнерами в Европе для реагирования на эскалацию со стороны России.﻿ С таким заявлением выступил в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Действия России вызывают большую обеспокоенность в США. Они очень беспокоят наших союзников и партнеров. Несколько наших европейских союзников уже провели свои дискуссии высокого уровня с РФ, озвучив очень похожие месседжи. Поэтому мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе – и не только – принимая во внимание эти действия» , - заявил официальный представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США и другие страны Запада стремятся сохранить стабильную ситуацию в регионе, а также надеются на предсказуемые отношения со стороны РФ.