На участках автофиксации число смертельных ДТП за год упало втрое

В 2021 году на дорогах Украины погибли почти 2,6 тыс. человек. В то же время на участках, оборудованных камерами автофиксации, количество происшествий с погибшими и травмированными упало втрое.﻿ Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сообщает Укринформ.

“В этом году на дорогах нашего государства произошло 154 480 ДТП, из них 20 365 - с пострадавшими или погибшими. В них погибли 2592 человека и 24 905 были травмированы” , - привел цифры Белошицкий.

Самой распространенной причиной аварий остается нарушение скоростного режима - более 40% всех ДТП с пострадавшими и погибшими. Среди других причин - нарушение правил маневрирования, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также несоблюдение безопасной дистанции.

По словам Белошицкого, в этом году правоохранители зафиксировали 10-процентное снижение количества смертей на дорогах Украины.

"Я надеюсь, что такую ​​статистику мы сможем удержать и до конца года" , - отметил он.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции уточнил, что в тех местах, где больше года назад были установлены комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось втрое.

“Мы проанализировали статистику за год работы камер, которые были запущены первыми, и именно в этих местах у нас есть снижение ДТП с пострадавшими и погибшими почти в три раза. То есть если в предыдущие годы на этих местах в совокупности случалось в среднем 123 ДТП с пострадавшими и погибшими, то сейчас их случается 44” , - рассказал Белошицкий.

Он напомнил, что на дорогах Украины сейчас работают 236 камер автоматической фиксации, а к концу 2023 года их будет установлено по меньшей мере 580.