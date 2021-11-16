США и ЕС готовят совместные санкции против Беларуси

США сотрудничают с Евросоюзом в подготовке пакета санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе, заявила в понедельник представитель американского президента Джен Псаки, сообщает Интерфакс-Украина.

"Администрация Байдена сотрудничает с союзниками из ЕС в подготовке санкций против Беларуси" , - сказала Псаки.

Она добавила, что США призывают Россию оказать влияние на Беларусь для урегулирования кризиса на польско-белорусской границе.