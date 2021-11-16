Шмыгаль готовится к рабочему визиту на Тернопольщину

Глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль во вторник, 16 ноября, посетит с рабочей поездкой Тернопольскую область, сообщает Укринформ.

"16 ноября Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетит Тернопольскую область с рабочей поездкой" , - говорится в сообщении правительственного портала .

Как отметили в Кабмине, во время рабочей поездки глава правительства ознакомится с работой центра массовой вакцинации населения, состоянием текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования государственного значения, осмотрит новопостроенную в рамках национальной программы "Большое строительство" общеобразовательную школу I ст. с дошкольным заведением в с. Подгородное.

В 14:00 планируется пресс-брифинг Премьер-министра по результатам рабочей поездки.