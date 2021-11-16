Курс валют НБУ 16 листопада

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 16 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 15 ноября, вырос на 23 коп до 26.34 за 1 доллар.

Евро подорожал на 25 коп до 30.15 за 1 евро.

Курс рубля повысился на 2 коп до 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 35.39 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 33 коп до 28.62 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.50 за 1 польский злотый.