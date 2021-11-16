В Харькове произошел крупный пожар, эвакуировали людей

В Харькове, где недавно пьяный водитель Mitsubishi устроил страшное ДТП, загорелась крыша одного из зданий, сообщает Сегодня.

Пожар произошел на улице Культуры, 10, вблизи Сумского рынка. Приблизительная площадь, которую охватил огонь, — 500 кв. м. На месте инцидента работают пожарные и 20 единиц техники.

Густой дым распространяется на весь район, где произошло возгорание. Жителей четырех домов, которым угрожает огонь, эвакуировали.

Огонь в основном месте возгорания ликвидировали. Сейчас тлеет крыша. По предварительной информации, жертв нет.