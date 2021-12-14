Комплекс упражнений: как снять боль в шее за 15 минут

При болях в шее люди обычно стараются совершать как можно меньше движений головой. Но, на самом деле, отсутствие движения только закрепощает мышцы и блокирует позвоночник, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Упражнения, в свою очередь, тонизируют, укрепляют и расслабляют мышцы, снимают нагрузку с позвоночника, улучшают кровообращение в межпозвоночных дисках и суставах, быстро избавляя от болевых ощущений в области шеи, головы и плечевого пояса.

Смотрите более подробно в видео комплекс упражнений, разработанный Эндрю Бэнгом, ведущим мануальным терапевтом Центра интегративной медицины Кливлендской клиники, США.