Опасно для сердца: три продукта, которые нельзя есть после 60
Диабетолог, эндокринолог, доктор медицинских наук Александр Майоров поделился советами по питанию после 60 лет, сообщает Российская газета.
Чтобы предотвратить быструю возрастную потерю мышечной массы, необходимо есть достаточно белка. В качестве его источников предпочтительны маложирные виды мяса и рыбы, причем в отварном виде.
Также отмечается, что пожилой человек может позволить себе 2-3 яйца в неделю, ежедневное употребление 100 граммов обезжиренного творога и 10-30 граммов нежирного несоленого сыра. Допускается 300-400 мл молока в день, если нет проблем с переносимостью продукта. Особенно полезны кефир и простокваша.
Важное правило: после 60 лет растительные белки (есть в зерновых и бобовых) должна составлять в рационе 50% от всех белков.
Что касается углеводов, то их в рационе пожилого человека должно быть не больше 300 граммов в день. Количество жиров стоит ограничить, но не сильно, так они важны для сердца. Полезные жиры рекомендуется получать из растительных масел, употребляя в день по 20-25 граммов продукта. Допускается 5-10 граммов сливочного масла. Кроме того, важно есть рыбу - по 300-400 граммов еженедельно. Это может быть запеченная или консервированная морская жирная рыба.
Также после 60 лет важно отказаться полностью от соленых продуктов. Особенно это касается сельди, грибов и соленых огурцов. Все они связаны с негативным влиянием на работу сердца, повышенным давлением, появлением отеков.