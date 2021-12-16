Блондинкам на заметку: самые модные окрашивания 2021-2022

Окрашивание в светлые тона уже давно не было таким популярным, как в сезоне 2021-2022. В то же время в тренде здоровые волосы, а не пересушенные и ломкие, а также мягкие линии вместо "резкой" прямой полоски отросших темных корней, сообщает Обозреватель.

Красивого результата вполне можно достичь благодаря современным техникам и качественным материалам, с которыми должен работать мастер. Восемь самых стильных приемов, которые могут вдохновить на смену образа.

Известный колорист Ричи Кандасами, трендовые окрашивания этого сезона базируются на принципе практичности. Модными будут "рисунки цвета" на волосах, которые учитывают их естественное отрастание, или же оттенки, которые будут хорошо сочетаться с природной базой.

"Никто больше не хочет резких линий отрастания – все сохраняют их мягкими" , – подчеркнул эксперт.

Тыквенный крем

"Тыквенно-кремовый цвет волос я бы описал как цвет волос от средне-русого до светло-русого, с медным, золотым и красным оттенком, напоминающий тыкву.

Этот цвет становится популярным после лета или осени, потому что клиенты начинают терять свой загар, а погода становится более прохладной и серой. Эти мягкие теплые оттенки делают кожу более здоровой и сияющей", – рассказал Кандасами.

Колорист отметил, что для холодного оттенка кожи хорошо подойдут медные и оранжевые переливы, а для теплого – медовые и янтарные.

Теплый "тыквенный" блонд на кучерявых волосах. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Светлое окрашивание с теплыми оттенками. Источник: Instagram / richykanda

Бомба блондинка

Главное в этом стиле – не допускать желтых оттенков, хотя блонд не обязательно должен быть платиновым.

"В салоне рекомендуется нанести тоник на основе фиолетового или пепельного оттенка, а затем дома использовать шампунь или маску с нейтрализующим пигментом фиолетового цвета" , – рассказал представитель бренда Matrix Джордж Папаниколас.

Чистый блонд без желтого оттенка. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Блонд с эффектом природного цвета. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Многомерная блондинка

Суть такого окрашивания в том, чтобы создать иллюзию многомерного оттенка из разных тонов.

"Вы визуально видите, как розоватые и медные тона сливаются вместе. Так блонд будет выглядеть живее и дороже" , – отметил Кандасами.

Модель Хейли Болдуин. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Контрастные тона

"Одна из самых масштабных тенденций в отношении светлых волос, которую я недавно видела в салоне, – это высокая контрастность с высветленными прядями спереди" , – заявила посол бренда Redken, парикмахер Лейза Каррильо.

Контрастное окрашивание волос. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Блонд Балаяж

Эта тенденция не новая, но сохраняется и в новом сезоне. Она хорошо подойдет для обладательниц темных волос, которые хотят немного их осветлить.

"Ее можно адаптировать к тону вашей кожи и сочетать с естественным цветом, позволяя даже самым темным волосам стать "светлыми", – сказал Папаниколас.

Модель Ханна Дэвис. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Глубокий блонд

Эта техника предполагает, что волосы будут смотреться как однотонные. Для очень плавных переливов необходимо идеально подобрать оттенки краски.

При этом, как указал Каррильо, в последнее время клиентки все чаще используют теплые тона для сплошного блонда.

Супермодель Джессика Стэм. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Теплый блонд. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Темные корни

"Одна вещь, которая стала универсальной, – это оставить некоторую глубину в основе. Мы обнаружили, что глубина (даже на один оттенок темнее для платиновой блондинки) дает более приятный конечный результат" , – рассказал Папаниколас.

Таким образом, темные корни можно сочетать с другими техниками окрашивания.

Затемненные корни на платиновом цвете. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Контрастный рисунок с корнями волос естественного цвета. Источник: Instagram / georgepapanikolas

Персиковый платиновый

Персиково-розовый шербет-блонд, наверное, самый "экстремальный" из вышеперечисленных.

Кандасами пояснил, что в основе такой прокраски платиновые или очень светлые волосы, которые затем тонируют. Розовый оттенок вскоре смоется и останется чистый блонд, но тонирование можно повторить.

Холодный розовый оттенок. Источник: Instagram / richykanda