Сколько автопроизводители зарабатывают в год, в час и в секунду

Большинство населения планеты не зарабатывает за месяц столько, сколько производители автомобилей получают за 1 секунду, сообщает 24 Канал.

Из года в год новые автомобили дорожают. Больше денег нужно, чтобы создавать миллионы автомобилей и миллиарды деталей для них, разрабатывать новые технологии, платить сотням тысяч работников и время от времени платить огромные штрафы за нарушения экологических норм или правил безопасности. Поэтому огромные доходы автопроизводителей сопровождаются грандиозными расходами. И все же автокомпании всегда “в плюсе”.

За время, которое понадобилось для того, чтобы дочитать до этого места, десять самых прибыльных автомобильных компаний мира заработали больше денег, чем подавляющая часть населения земли за год. Такие данные обнародовала компания Uswitch, которая собрала информацию о годовом доходе ведущих мировых автопроизводителей.

Эта информация находится в открытом доступе – почти каждая компания объявляет цифры продаж и доход по крайней мере раз в квартал. Всегда есть годовой итог, чтобы представить все это в перспективе, усредняя максимумы и падения. Uswitch использует другую временную шкалу, разбивая прибыль по секундам.