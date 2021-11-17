Сколько автопроизводители зарабатывают в год, в час и в секунду
Большинство населения планеты не зарабатывает за месяц столько, сколько производители автомобилей получают за 1 секунду, сообщает 24 Канал.
Из года в год новые автомобили дорожают. Больше денег нужно, чтобы создавать миллионы автомобилей и миллиарды деталей для них, разрабатывать новые технологии, платить сотням тысяч работников и время от времени платить огромные штрафы за нарушения экологических норм или правил безопасности. Поэтому огромные доходы автопроизводителей сопровождаются грандиозными расходами. И все же автокомпании всегда “в плюсе”.
За время, которое понадобилось для того, чтобы дочитать до этого места, десять самых прибыльных автомобильных компаний мира заработали больше денег, чем подавляющая часть населения земли за год. Такие данные обнародовала компания Uswitch, которая собрала информацию о годовом доходе ведущих мировых автопроизводителей.
Эта информация находится в открытом доступе – почти каждая компания объявляет цифры продаж и доход по крайней мере раз в квартал. Всегда есть годовой итог, чтобы представить все это в перспективе, усредняя максимумы и падения. Uswitch использует другую временную шкалу, разбивая прибыль по секундам.
|Компания
|Годовой доход
|Прибыль в час
|Прибыль в минуту
|Прибыль в секунду
|Toyota
|$275 млрд
|$31,4 млн
|$523 889
|$8731
|Volkswagen
|$255 млрд
|$29,1 млн
|$484 399
|$8073
|Daimler
|$176 млрд
|$20,1 млн
|$355 363
|$5589
|Honda
|$137 млрд
|$15,7 млн
|$261 349
|$4356
|Mitsubishi
|$136 млрд
|$15,5 млн
|$258 702
|$4312
|Ford
|$127 млрд
|$14,5 млн
|$241 903
|$4032
|General Motors
|122 млрд
|$14,0 млн
|$233 038
|$3884
|BMW
|$113 млрд
|$12,9 млн
|$215 137
|$3586
|Stellantis
|$99 млрд
|$11,3 млн
|$188 375
|$3140
|Nissan
|$91 млрд
|$10,4 млн
|$172 919
|$2882