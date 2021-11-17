В США ликвидируют биткоины на $56 млн из-за "криптоаферы века"

Власти США решили частично компенсировать убытки, которые понесли жертвы рухнувшей в 2018 году криптопирамиды BitConnect. С этой целью Министерство юстиции продаст криптовалюты на сумму около $56 млн, сообщает Обозреватель.

Как гласит заявление Минюста, это станет "крупнейшим разовым возмещением ущерба от криптовалютного мошенничества" в США. Хотя эта сумма все равно составит лишь 2,8% от $2 млрд, которые вложили в схему американские и иностранные инвесторы.

Криптовалюта, которую планируют продать, была изъята у самопровозглашенного "промоутера BitConnect номер один" Гленна Аркаро. 1 сентября 44-летний мужчина уже признал себя виновным в соучастии в массовом сговоре с целью обмана вкладчиков платформы.

Криптоафера века: что такое BitConnect?

BitConnect рухнула в январе 2018 года. Ее организаторы действовали по классической схеме Понци, на которой базируются многие финансовые пирамиды.

За год они выманили у тысяч людей по всему миру биткоинов на более $2 млрд. При этом они обещали жертвами до 40% доходности в месяц, которая должна была генерироваться за счет программного торгового бота. На самом же деле деньги шли на выплаты тем, кто вложился раньше, а также на личные счета мошенников.

Экс-директору BitConnect Гленну Аркаро грозит до 20 лет тюрьмы. Кроме того, суд обязал его возместить жертвам аферы $26 млн. Рассмотрение его дела назначено на 7 января 2022 года.

А 1 сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск к BitConnect, Аркаро и 35-летнему гражданину Индии Сатишу Кумбхани, основавшего пирамиду. Последний до сих пор находится на свободе.