Полезное варенье из фейхоа - как быстро приготовить

Полезное варенье из фейхоа - как быстро приготовить
Фото: Рixabay

Оказывается, фейхоа – достаточно универсальный фрукт. С ним можно приготовить вкусное варенье, сообщает Сегодня.

Обычно делают так: берут фейхоа и сахар в пропорции 1:1. Но лучше, если фруктов будет все-таки больше. Автор рецепта tan_chik_love не добавляла измельченные апельсины и грецкие орехи. По желанию это все можно использовать.

Варенье из фейхоа

Ингредиенты:

  • 1 300 г фейхоа;
  • 1 кг сахара.

Как приготовить:

  1. Фейхоа помыть, срезать хвостики и вместе с кожурой перемолоть в комбайне, блендере или на мясорубке.
  2. Добавить сахар, перемешать и оставить в тепле на 3 часа. За это время надо несколько раз перемешать.
  3. Разлить по стерильным банкам и убрать в холодильник.

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