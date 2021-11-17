Полезное варенье из фейхоа - как быстро приготовить

Оказывается, фейхоа – достаточно универсальный фрукт. С ним можно приготовить вкусное варенье, сообщает Сегодня.

Обычно делают так: берут фейхоа и сахар в пропорции 1:1. Но лучше, если фруктов будет все-таки больше. Автор рецепта tan_chik_love не добавляла измельченные апельсины и грецкие орехи. По желанию это все можно использовать.

Варенье из фейхоа

Ингредиенты:

1 300 г фейхоа;

1 кг сахара.

Как приготовить: