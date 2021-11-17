Евросоюз выделил 700 тыс. евро на помощь мигрантам

Европейский союз выделил 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся на границе Польши и Беларуси. Из них 200 000 евро направят белорусскому Красному Кресту, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Сообщается, что 200 000 евро получат Красный Крест и Красный полумесяц, которые смогут передать средства белорусскому Красному Кресту для оказания необходимой гуманитарной помощи, включая продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи.

Также Евросоюз дополнительно мобилизовал 500 000 евро на гуманитарное финансирование. В настоящее время обсуждается использование этих средств с гуманитарными партнерскими организациями.