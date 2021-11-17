Праздничный маникюр на Новый год 2022: варианты дизайна ногтей

В преддверии новогодних праздников мы тщательно подбираем свой образ, уделяя особое внимание макияжу и маникюру. В 2022 году властвовать будет Голубой Водяной Тигр, а поэтому вы можете обратить свое внимание на актуальный маникюр с серебром. Но не менее интересно выглядят варианты нейл-дизайна с новогодними игрушками, Дедом Морозом и елочкой.

Новогодний маникюр с елочкой 2022: самые красивые идеи

Елочка на ногтях смотрится красиво и очень интересно. Вы можете выбрать самые разные варианты нейл-дизайна, нарисовав лесную красавицу только на одном ногте или на всех. С елочкой отлично смотрится белый маникюр, голубой, серый или пастельный.

Отличный вариант – новогодний маникюр с елочкой зигзагом. Сделать ее нетрудно.

Также вы можете нарисовать снежинки или другие варианты декора.

С елочкой можно сочетать и французский маникюр:

Вообще новогодний маникюр с елкой на темном фоне выглядит очень контрастно и необычно. Поэтому можете не бояться и подбирать любую основу, чтобы поражать окружающих своей красотой.