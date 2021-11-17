В МИД опубликовали карту Европы с новыми условиями въезда для украинцев

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины подготовили карту, где государства окрашены согласно условиям въезда украинцев на их территорию. "Закрытыми" числятся Беларусь и Болгария. В обе эти страны въезд украинцам разрешен лишь при наличии весомых оснований, сообщает Страна UA.

Большинство стран ЕС окрашены в зеленый цвет, то есть въезд открыт лишь при условии вакцинации. В некоторые (Польша, Австрия, Румыния) можно въезжать и с сертификатом о выздоровлении. И даже с тестом, но в последнем случае нужно уходить на самоизоляцию.

Самые свободные для въезда страны ЕС - Португалия, Венгрия, Швеция, Греция, Швейцария, Молдова, Турция и все страны бывшей Югославии - в них можно въехать и просто по тесту.