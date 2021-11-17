Ахметов перешел к открытому противостоянию с Зеленским – нардеп

Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации. Об этом, ссылаясь на пост члена парламентской фракции "Слуга народа" Егор Чернев в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того, чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ", – отмечает парламентарий.

Он уверен, что олигарх действует по принципу "чем хуже, тем лучше".

"И это не удивительно, ведь тот же Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров", – утверждает он.

Поэтому, говорит он, "одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит" . Также, по мнению нардепа, не исключено, что Ахметов с приспешниками будет "призывать людей выходить на улицы" и провоцировать протесты.