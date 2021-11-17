Кабмин выделил 100 млн грн на трассу в Конча-Заспу

Кабинет министров Украины перераспределил расходы специального фонда государственного бюджета, предназначенные Министерству инфраструктуры, выделив на Обуховскую трассу 100 миллионов гривень, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует постановление правительства №1186 от 17 ноября, обнародованное на правительственном портале.

Средства выделяются Государственному агентству автомобильных дорог на новую бюджетную программу "Финансовое обеспечение разработки и внедрения мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения на участке км 0 + 000 — км 20 + 308 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-01 Киев — Обухов"

Отметим, на трассе Киев — Обухов сосредоточены наиболее дорогие дома в пригороде столицы. Самым известным среди населенных пунктов является Конча-Заспа.