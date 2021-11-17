Первый криптоклуб: команде по бейсболу будут платить биткоинами

Австралийский "Перт Хит" (Perth Heat) объявил о решении стать первым бейсбольным клубом в мире, который будет платить игрокам и персоналу в криптовалюте. Эта команда считается самой успешной в Австралийской бейсбольной лиге, сообщает Обозреватель.

На своем сайте команда заявила, что "в Perth Heat осознают реальность, что будущее денег и корпоративных казначейств – за блокчейном Bitcoin (BTC)". В связи с этим уже началась реализация брендированной продукции с логотипами команды и биткоина.

В связи с этим клуб будет держать на своем балансе первую криптовалюту. В биткоинах планируют принимать платежи (в том числе спонсорские пожертвования), а также рассчитываться токенами с игроками и персоналом.

Идея будет реализована благодаря платежному биткоин-процессору OpenNode. Платежи будут проводиться по протоколу Lightning Network.

"Perth Heat стремится работать в соответствии с биткоин-стандартами и тем самым переводит корпоративное казначейство с долларов на биткоины" , – говорит главный биткоин-специалист Perth Heat Патрик О'Салливан.

Он уточнил, что это не "разовая покупка для защиты от неопределенности в будущем или инфляционного давления".

Генеральный директор клуба Стивен Нелковски выразил надежду, что данное решение подтолкнет и других переходить на криптовалюту.

"Игроки и работники клуба полностью осознали возможности, которые может предоставить оплата в биткоинах" , – добавил он.

На этом фоне средства клуба уже начали переводить в BTC. При этом выплаты в биткоинах не являются обязательными – клуб продолжит платить желающим в фиатной валюте.