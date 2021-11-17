Венедиктова озвучила список из 10 подозреваемых по делу Майдана

Венедиктова озвучила список из 10 подозреваемых по делу Майдана

Офис генерального прокурора назвал имена подозреваемых по делу Майдана, которых обвиняют в подавлении акций протеста во время Революции достоинства, что привело к жертвам среди митингующих, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

По словам Венедиктовой, в списке подозреваемых топ-чиновники тех времен:

  • четвертый президент Украины Виктор Янукович;
  • министр внутренних дел Виталий Захарченко;
  • замглавы МВД Виктор Ратушняк;
  • начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;
  • командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;
  • командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;
  • начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;
  • министр обороны Украины Павел Лебедев;
  • глава СБУ Александр Якименко;
  • заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

Генеральный прокурор рассказала, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти.

"Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", — отметила Венедиктова.

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