Венедиктова озвучила список из 10 подозреваемых по делу Майдана
Офис генерального прокурора назвал имена подозреваемых по делу Майдана, которых обвиняют в подавлении акций протеста во время Революции достоинства, что привело к жертвам среди митингующих, сообщает Деловая столица.
Об этом на брифинге рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.
По словам Венедиктовой, в списке подозреваемых топ-чиновники тех времен:
- четвертый президент Украины Виктор Янукович;
- министр внутренних дел Виталий Захарченко;
- замглавы МВД Виктор Ратушняк;
- начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;
- командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;
- командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;
- начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;
- министр обороны Украины Павел Лебедев;
- глава СБУ Александр Якименко;
- заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.
Генеральный прокурор рассказала, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти.
"Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", — отметила Венедиктова.