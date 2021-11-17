Венедиктова озвучила список из 10 подозреваемых по делу Майдана

Офис генерального прокурора назвал имена подозреваемых по делу Майдана, которых обвиняют в подавлении акций протеста во время Революции достоинства, что привело к жертвам среди митингующих, сообщает Деловая столица.

Об этом на брифинге рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

По словам Венедиктовой, в списке подозреваемых топ-чиновники тех времен:

четвертый президент Украины Виктор Янукович;

министр внутренних дел Виталий Захарченко;

замглавы МВД Виктор Ратушняк;

начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;

командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;

командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;

начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;

министр обороны Украины Павел Лебедев;

глава СБУ Александр Якименко;

заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

Генеральный прокурор рассказала, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти.