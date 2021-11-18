Кабмин принял изменения об индивидуальных номерных знаках

Кабмин принял изменения об индивидуальных номерных знаках
Фото: Facebook

Кабмин принял изменения в положение об индивидуальных номерных знаках, сообщает 24 Канал.

Соответствующим постановлением Кабмина исключили положения о соответствии индивидуальных номерных знаков к требованиям государственных стандартов и уточнили количество символов.

Теперь образцы таких знаков и требования к ним устанавливаются МВД. Исключено требование по количеству букв и цифр. В именных знаках ограничивается только количество символов.

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