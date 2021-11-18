Кабмин принял изменения об индивидуальных номерных знаках
Кабмин принял изменения в положение об индивидуальных номерных знаках, сообщает 24 Канал.
Соответствующим постановлением Кабмина исключили положения о соответствии индивидуальных номерных знаков к требованиям государственных стандартов и уточнили количество символов.
Теперь образцы таких знаков и требования к ним устанавливаются МВД. Исключено требование по количеству букв и цифр. В именных знаках ограничивается только количество символов.