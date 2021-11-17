Украинская вакцина и штрафы за налоги: что принял Кабмин

Кабмин 17 ноября начался, по традиции, с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что по большинству регионов ситуация стабилизировалась – сыграли роль и карантинные ограничения, и увеличение темпов вакцинации, пишет Людмила Ксенз, Страна UA.

Что касается вакцинации и обещанной президентом "Вовиной тысячи", Шмыгаль пояснил, что программа будет работать с 19 декабря и весь следующий год. Финансирование пока – три миллиарда в этом году и столько же в следующем с последующим увеличением.

Еще одна новость по коронавирусу – Кабмин увеличил глобальную ставку по медпакету от НСЗУ на лечение ковида. Рост – почти на 15%, до 634 тысяч гривен. То есть, финансирование ковидных больниц должно немного улучшиться, хотя все проблемы, понятно, это не решит.

Что еще принял Кабмин 17 ноября

Госконтроль за коммунальщиками

Власти подбираются к коммунальщикам. Кабмин согласовал законопроект, которым вносятся изменения в закон о госнадзоре. В частности, прописан государственный контроль за выполнение лицензиатами условий ведения хозяйственной деятельности. Речь идет о предприятиях, предоставляющих услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, производству и поставкам тепловой энергии.

"На сегодня отсутствует правовое регулирование осуществления государственного надзора за выполнением лицензиатами лицензионных условий в сферах централизованного водоснабжения и водоотвода, производства, транспортировки и поставки тепловой энергии", – говорится в пояснительной записке.

Кабмин хочет восстановить правовое регулирование. Это значит, что контролирующие органы будут иметь полное право осуществлять надзор за коммунальщиками. Речь идет как о местных органах исполнительной власти, так и о центральной власти.

Помоги себе сам

На местах хотят создавать органы самоорганизации населения, которые получат часть полномочий органов местного самоуправления и средства из местных бюджетов.

Закон о самоорганизации населения в Украине уже есть, но на сегодня он практически не работает, так как предусмотрена слишком сложная процедура создания новых органов.

"Поэтому возникла необходимость актуализации законодательства", – говорится в пояснительной записке.

В частности, прописали, что органы самоорганизации могут создаваться даже в отдельных домах или ЖК. Они будут принимать участие в формировании и реализации программ по соц-экономразвитию, представлять интересы жителей в отношениях с местной властью и должностными лицами. Сами органы самоорганизации будут регистрироваться как неприбыльные организации. Также из действующего закона исключили пункт, что новые органы должны создаваться по разрешению местных властей.

Еще один новый пункт – о том, что органы самоорганизации населения должны быть политически нейтральными. Плюс – соблюдать баланс интересов всех жителей, которые проживают на данной территории.

Актив органов по самоорганизации будут выбирать местные жители – выбрать могут любого, кто живет на законных основаниях (то есть, имеет регистрацию) на конкретной территории (в доме, ЖК, на улице, в микрорайоне и т. д.) и достиг 18 лет.

Новые штрафы за налоговые нарушения

В Украине хотят усилить ответственность за налоговые нарушения. Соответствующий законопроект одобрил Кабмин.

В частности, предлагается внести изменения в несколько статей Кодекса об административных нарушениях, предусмотрев ответственность для руководителей и должностных лиц предприятий за нарушение порядка ведения налогового учета, подачи налоговых и аудиторских отчетов.

За такие нарушения резко вырастут штрафы. Сейчас они составляют от 5 до 10 необлагаемых минимумов (то есть, всего до 170 гривен). Новые штрафы – от 100 до 150 минимумов (1700 -2550 гривен).

За повторное нарушение – штраф 150-200 необлагаемых минимумов вместо нынешних 10.

Также в статью 163 (со сноской 4) добавили норму, по которой ответственность за нарушения по уплате НДФЛ и ЕСВ будут нести не только руководители предприятий, должностные лица, ФОпы, но и самозанятые украинцы, то есть граждане, которые имеют микробизнес - скажем, делают маникюр или предоставляют услуги клининга.

Правда, штрафы за такие нарушения не увеличивают – 2-3 необлагаемых минимума граждан (а за повторное нарушение – до 5 минимумов).

Государственные премии

Кабмин одобрил проект указа президента о присуждении государственной стипендии имени Левка Лукьяненко Владиславу Есипенко – "на период незаконного задержания и в течение одного года после освобождения" .

Владислав Есипенко – фрилансер "Радио Свобода" (проект Крым. Реалии), который был арестован ФСБ России в Крыму в марте 2021 года по обвинению в сборе информации "в интересах спецслужб Украины" , а также в хранении в авто самодельного взрывного устройства.

Позже ему продлили шестимесячный срок содержания под стражей (он истечет в декабре этого года).

Также Кабмин одобрил переименование премии в отрасли науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона. Ее будут присуждать за выдающиеся научные исследования, разработку новой техники, материалов и технологий, создание учебников для школ, ПТУ и вузов и др. Премия Патона будет ежегодной, ее станут присуждать по итогам конкурса. Получить премию Патона смогут не только украинцы, но и иностранцы и лица без гражданства, но – только раз в жизни. За год может быть присуждено до 15 премий, в том числе – до 4 за работы, являющиеся гостайной.

Минимальные цены на кульки

В Украине сегодня должны были установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Но в последний момент проекты сняли на доработку – обещают вынести его на следующий Кабмин.

Сейчас ценники на пакеты в торговых сетях колеблются от одной гривны до 3,99 за пакет.

Отдельным решением Кабмин хотел прописать усиление госконтроля за оборотом пластиковых пакетов. Предприятия поделят на группы в зависимости от степени риска, и в зависимости от этого будут проверять с разной периодичностью. Но проект тоже перенесли.

Ликвидация "Укрторфа"

В Украине ликвидируют концерн "Укрторф". Соответствующее решение принял Кабмин.

В свое время концерн создавался для координации работы по добыче и переработке торфа. Но, как указано в пояснительной записке, "концерн не проводит достаточных мероприятий для достижения целей, что привело к снижению основных финансово-хозяйственных показателей предприятий-участников концерна" .

Улучшение питания в тюрьмах отложили

Кабмин дал отбой по улучшению питания в СИЗО и тюрьмах.

Как указано в пояснительной записке к постановлению, невозможно в рамках граничных расходов на 2022 год, организовать питание, согласно нормам, определенным постановлением. Это "приведет к нарушению прав осужденных лиц и лиц, взятых под стражу, обоснованных жалобами этих лиц" . Также власти опасаются массовых протестов в СИЗО и тюрьмах. Поэтому, от греха подальше, решили отложить улучшение питания до 1 января 2023 года.

Узнаем о численности населения и доходах провайдеров

Кабмин внес изменения в положение о наборе данных в форме открытых данных.

Так, Госстат, помимо прочей информации, должен будет оглашать данные по численности населения в каждом населенном пункте. Пока это будут лишь оценочные данные, ведь переписи населения в Украине давно не было.

Также открытой станет отчетность операторов, провайдеров телекоммуникаций. В том числе, финансово-экономические показатели их работы как в целом, так и по каждой услуге по областям.

Автодорогам поменяли статус

Кабмин утвердил новый перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения. В последнее время по статусу дорог было несколько изменений – скажем, в управление Укравтодору перешло несколько местных дорог в Закарпатской области. Других важных изменений в перечне нет, но уточнены километражи дорог, которые имеют статус национальных. И, что интересно, они по некоторым трассам уменьшились.

Статус автодорог важен в плане затрат на ремонты – государственные дороги финансируются из госбюджета, а местные – из местных.

Требования к диссертациям

Правительство приняло постановление о присуждении научных степеней и их лишении.

В частности, прописано, что аттестация лиц, которые начали готовиться к получению степени доктора наук до 1 сентября 2016 года, проводится специализированными учеными советами.

Вопросы лишения степеней, а также признания степеней, полученных в иностранных образовательных учреждениях, будут регулироваться новым порядком.

В частности, докторские диссертации должны выполняться самостоятельно, содержать научно обоснованные результаты (также полученными лично кандидатом), имеющие теоретическую и практическую ценность, отвечать принципам академической честности. То есть – главный акцент на качество и уникальность работ, а также недопустимость плагиата. За который ученой степени могут лишить.

Деньги на кислород

С подачи Минздрава Кабмин перераспределил бюджетные средства на борьбу с коронавирусом. Почти 33,8 млн будут направлены на закупку товаров и лекарств для больниц Донецкой и Одесской областей. В частности, около 25 млн – на закупку 535 кислородных концентраторов, порядка 8,7 млн – на завершение капремонта Ананьевской инфекционки и приобретение медоборудования для нее.

Украинская вакцина – 2.0

В Украине начали подготовку к запуску производства вакцин от коронавируса.

Кабмин принял постановление на этот счет. Как говорится в пояснительной записке, из-за больших потребностей в вакцинах во всем мире возможны перебои с поставками. Поэтому возникла необходимость запуска отечественного производства вакцин и увеличения объема производства и номенклатуры противомикробных и антибактериальных препаратов.

Якобы, ведущие украинские фармацевты (какие именно – не указано) готовы вложиться в новые мощности по производству вакцин и лекарств от ковида. А государство, в свою очередь, взяло на себя создание условий для организации производства.

Для этого перечень товаров, которые ввозятся в Украину без НДС, дополнили новым разделом – оборудование для производства вакцин и лекарственных средств от коронавируса.

Чем в итоге закончится новый проект по вакцинам – пока большой вопрос.

Зеленую энергетику "прикрутят"

Кабмин пересмотрел планы по строительству объектов зеленой энергетики в чернобыльской зоне. Во-первых, разработку документов по пилотному проекту перенесли с 1 квартала 2021 года (который уже давно прошел) на четвертый квартал 2022 года.

Во-вторых, обещанное внедрение прозрачных правил работы и всяческих упрощений для зеленых, которые анонсировали на этот год, отложили до принятия соответствующего закона – то есть, в долгий ящик.