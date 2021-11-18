Сколько электрических зарядных станций в Украине

Согласно ее методике, Украина имеет достаточно зарядных станций в соответствии с имеющимся парком электромобилей, сообщает 24 Канал.

Эксперт рынка электромобилей в Украине Марина Китина обнародовала статистику по количеству зарядных станций и портов в Украине, собранную по собственной методике.

По ее словам, на 1 ноября 2021 года в Украине работает 3 244 зарядных станции для электромобилей. Учитывая, что у них несколько портов для зарядки, общее количество разъемов на них (точек зарядки, коннекторов) составляет 7 757 единиц.

Из них "медленных" AC ≤22кВт (Type 1, Type 2, J 1772) – 5 920 единиц, или 76%;

"быстрых" DC ≥22 кВт (CCS 1, CCS 2, CHAdeMO, GB\T) – 1 837 единиц, или 24%

"Если посчитать отношение количества электромобилей в Украине (31 187 единиц) к количеству точек зарядки (7 677 ед), то получится коэффициент 4. Это очень достойный показатель, на уровне лучших европейских показателей, – уверена Марина Китина. - Например, аналогичный показатель в Нидерландах и значительно лучше показателя Польши (7)".

Среди других тенденций этого рынка – объединение и исчезновение некоторых операторов, появление новых, в том числе государственных. Также начали появляться первые зарядные станции для китайского стандарта GB\T.