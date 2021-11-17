Под Киевом мужчина грозил взорвать многоквартирный дом

Под Киевом в Белой Церкви 55-летний мужчина бросался на людей с топором и ножом, затем забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать весь жилой дом при помощи газа. Полицейские экстренно эвакуировали жителей, провели штурм и задержали злоумышленника﻿, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом 17 ноября рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, вчера вечером правоохранители получили сообщение о домашнем насилии, которое устроил мужчина в неадекватном состоянии. Затем преступник бросился на "копов" с оружием, пытаясь с ними расправиться.

Мужчина далее заперся в квартире и кричал, что устроит взрыв.﻿

Было решено срочно эвакуировать жильцов дома, около 60 человек.

После этого здание отключили от газоснабжения и электроэнергии, и полицейский спецназ провел штурм, используя, в частности, светошумовую гранату.

"Когда в дом зашли спецназовцы, отчаянный бросился на полицейских с топором, пытался оказать сопротивление, впрочем, благодаря спецсредствам и профессиональным действиям офицеров особу удалось быстро задержать" , - говорится в публикации.

Под Киевом задержали мужчину, который бросался с топором и ножом на окружающих и грозился газом взорвать дом (фото: facebook.com / Андрей Небитов)

Как выяснилось, задержанный 55-летний Александр раньше уже привлекался к ответственности за домашнее насилие.

"Сейчас же за посягательство на жизнь правоохранителя ему грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение" , - рассказал Небитов.

Также предварительно известно, у агрессивного мужчины есть определенные психические расстройства.