Под Киевом мужчина грозил взорвать многоквартирный дом
Под Киевом в Белой Церкви 55-летний мужчина бросался на людей с топором и ножом, затем забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать весь жилой дом при помощи газа. Полицейские экстренно эвакуировали жителей, провели штурм и задержали злоумышленника, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Об этом 17 ноября рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, вчера вечером правоохранители получили сообщение о домашнем насилии, которое устроил мужчина в неадекватном состоянии. Затем преступник бросился на "копов" с оружием, пытаясь с ними расправиться.
Мужчина далее заперся в квартире и кричал, что устроит взрыв.
Было решено срочно эвакуировать жильцов дома, около 60 человек.
После этого здание отключили от газоснабжения и электроэнергии, и полицейский спецназ провел штурм, используя, в частности, светошумовую гранату.
"Когда в дом зашли спецназовцы, отчаянный бросился на полицейских с топором, пытался оказать сопротивление, впрочем, благодаря спецсредствам и профессиональным действиям офицеров особу удалось быстро задержать", - говорится в публикации.
Как выяснилось, задержанный 55-летний Александр раньше уже привлекался к ответственности за домашнее насилие.
"Сейчас же за посягательство на жизнь правоохранителя ему грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение", - рассказал Небитов.
Также предварительно известно, у агрессивного мужчины есть определенные психические расстройства.